Incendio a Crans Montana tre ricoverati in coma al Niguarda In arrivo altri quattro feriti

Un incendio in un locale a Crans Montana, in Svizzera, ha causato diversi feriti, di cui tre attualmente in coma al Niguarda. Nel corso della giornata sono previsti l’arrivo di altri quattro feriti, che stanno ricevendo assistenza presso l’ospedale milanese. La vicenda è sotto controllo e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri quattro giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” - Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in visita all’ospedale per ringraziare il personale sanitario ... ilgiorno.it

Crans-Montana, tre italiani ricoverati al Niguarda: "Uno è più grave, non ci aspettavamo un bollettino così" - Montana, tre italiani ricoverati al Niguarda dopo l’incendio: uno presenta ustioni più estese, gli altri due sono in condizioni meno gravi ... virgilio.it

Le immagini mostrano i primi istanti della tragedia a Crans-Montana: 47 persone morte nell'incendio al locale Le Costellation - facebook.com facebook

Cos'è il flashover e perchè ha reso l'incendio di Crans Montana così letale x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.