Incendio a Crans Montana tre ricoverati in coma al Niguarda In arrivo altri quattro feriti
Un incendio in un locale a Crans Montana, in Svizzera, ha causato diversi feriti, di cui tre attualmente in coma al Niguarda. Nel corso della giornata sono previsti l’arrivo di altri quattro feriti, che stanno ricevendo assistenza presso l’ospedale milanese. La vicenda è sotto controllo e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Nel corso della giornata dovrebbero arrivare all’ospedale Niguarda altri quattro ragazzi feriti durante l’incendio scoppiato in un locale a Crans Montana, in Svizzera. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso nel corso del punto stampa davanti all’ospedale, che si è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
