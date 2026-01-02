Incendio a Crans-Montana gravemente ferito un talento del Metz | apprensione per Dos Santos

Un incendio a Crans-Montana ha causato gravi ferite a Dos Santos, giovane talento del Metz. L’incidente ha suscitato preoccupazione nel mondo del calcio e tra la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, mentre si segue con attenzione l’evolversi delle condizioni del giocatore. La notizia ha aperto un dibattito sulla sicurezza e la tutela dei giovani atleti in circostanze di emergenza.

La tragedia di Crans-Montana scuote la Svizzera e l'Europa intera e coinvolge anche il mondo del calcio. Nella notte di Capodanno un incendio divampato all'interno di un locale ha provocato decine di vittime e numerosi feriti, molti dei quali giovani. Tra questi c'è anche Tahirys Dos Santos, calciatore francese di 19 anni, promessa del Metz, rimasto gravemente ustionato. Il giovane difensore è stato inizialmente soccorso sul posto e successivamente trasferito all'estero per ricevere cure specialistiche in un centro ustionati.

La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it

LIVE Crans Montana, le vittime, i dispersi, la dinamica dell'incendio: tutti gli aggiornamenti - Almeno 40 morti e 115 feriti nell’esplosione causata da un incendio all’interno del locale "Le Constellation" di Crans- gazzetta.it

Incendio a Crans-Montana: tra le vittime Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano #SkySport x.com

Crans-Montana, incendio in un locale a Capodanno: 47 morti. Sei italiani dispersi e 13 feriti Tragedia in Svizzera durante la notte di Capodanno. Secondo i primi rilievi è da escludere la matrice dolosa - facebook.com facebook

