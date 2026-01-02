Incendio a Crans-Montana | coinvolti due giovani calciatori uno è del Pescara

Un incendio a Crans-Montana ha coinvolto due giovani, tra cui Eliot Thelen, 18 anni, calciatore del Pescara e membro della squadra Under 19. L’incidente, avvenuto nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation, ha causato feriti e desta preoccupazione. La vicenda evidenzia come eventi tragici possano coinvolgere anche il mondo dello sport, sottolineando l’importanza di misure di sicurezza e attenzione.

La tragedia di Capodanno che ha colpito Crans-Montana si allarga anche al mondo del calcio. Tra i feriti dell’incendio scoppiato nel locale Le Constellation c’è Eliot Thelen, 18 anni, tesserato per il Pescara e attualmente inserito nella formazione Under 19. Il giovane calciatore è riuscito a mettersi in salvo, riportando ustioni lievi alle dita della mano destra. Una ferita fisica contenuta, che non cancella però l’impatto di una notte segnata da un bilancio drammatico, con decine di vittime e un numero altissimo di feriti. La fuga dalle fiamme e il sollievo per Thelen. Thelen si trovava all’interno del locale quando è divampato l’incendio. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Incendio a Crans-Montana: coinvolti due giovani calciatori, uno è del Pescara Leggi anche: Crans Montana, quanti italiani coinvolti nell’esplosione? Il VIDEO dell’incendio è sconvolgente Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans-Montana, i nomi dei giovani italiani coinvolti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ci sono almeno tredici italiani feriti per l’incendio a Crans-Montana; Crans-Montana, in coma una 16enne milanese. Gravemente ustionato un amico; Incendio a Crans-Montana, una ragazza milanese di 16 anni è ricoverata in coma a Zurigo; Svizzera, esplosione a Crans-Montana: 47 vittime accertate. Una dozzina di italiani negli ospedali, sei i dispersi. Strage a Crans-Montana, la Farnesina: 19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi - Montana in Svizzera per visitare le famiglie dei connazionali rimasti coinvolti nel tragico incendio occorso la nott ... askanews.it

Strage a Crans Montana, chi sono gli italiani coinvolti - L'ultimo bilancio aggiornato della strage di Capodanno a Crans- msn.com

Strage Crans-Montana, Bertolaso: "Oggi altri 4 pazienti a Milano" - "Stiamo organizzando il rientro di altri italiani" coinvolti nell'incendio di Crans- ilmattino.it

Incendio a Crans-Montana, il video che mostra l’inizio del rogo nel locale x.com

Le immagini mostrano i primi istanti della tragedia a Crans-Montana: 47 persone morte nell'incendio al locale Le Costellation - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.