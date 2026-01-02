Incendio a Capodanno come sono morte più di 40 persone | le candeline sullo champagne il rogo e l' unica via di fuga

Un tragico incendio durante la notte di Capodanno ha causato la morte di oltre 40 persone, tra cui molti minorenni, nel lounge bar Le Constellation a Crans-Montana. La serata di festa si è trasformata in una tragedia, con vittime rimaste intrappolate nel rogo e impossibilitate a trovare un’uscita sicura. Un evento che mette in luce l’importanza di misure di sicurezza adeguate in locali pubblici.

Doveva essere una serata di festa e si è trasformata in un incubo di morte e disperazione. La notte di Capodanno almeno 40 persone, tra cui molti ragazzi minorenni, sono morte bruciate, calpestate o asfissiate all'interno del lounge bar Le Constellation a Crans-Montana (Svizzera). Era in corso un. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Incendio a Capodanno in Svizzera, Tajani: "Ci sono 16 italiani dispersi". Le ipotesi sul rogo: le candele sullo champagne e i petardi Leggi anche: Fuochi d'artificio o candeline sullo Champagne, poi il rogo: dinamica e possibili cause Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Musumeci, al momento notizie certe 6 italiani dispersi e 13 ricoverati; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Esplosione alla festa di Capodanno per giovanissimi: almeno 40 morti, 115 feriti. Tajani: «Sei italiani dispersi, 13 ricoverati». Incendio a Capodanno, come sono morte più di 40 persone: le candeline sullo champagne, il rogo e l'unica via di fuga - La cronaca del disastro al lounge bar Le Constellation a Crans- today.it

Ci sono almeno tredici italiani feriti per l’incendio a Crans-Montana - Montana dove nella notte di Capodanno è divampato un incendio che ha causato la morte di almeno 40 persone c’erano anche diversi italiani. ilpost.it

Tragedia in un bar svizzero la notte di Capodanno: le immagini della polizia dopo l’incendio – Video - Le immagini della polizia dopo la tragedia al bar Constellation di Crans- ilfattoquotidiano.it

#Cronca - Nella notte di Capodanno, un incendio con esplosioni ha devastato un locale pieno di giovani. Almeno 40 morti e oltre 115 feriti, tra cui cittadini italiani. Dopo il rogo, i social si sono riempiti di video, immagini e appelli: prime scene drammatiche, ri - facebook.com facebook

Capodanno di sangue a Crans-Montana: incendio fa strage in un bar, italiani coinvolti x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.