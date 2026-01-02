Un uomo è stato arrestato dopo aver incendiato la porta di casa dell’ex moglie. L’individuo, trovato in possesso di una pistola carica, aveva tentato di dare fuoco alla proprietà prima di essere rintracciato dalle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia un episodio di escalation violenta con implicazioni sulla sicurezza pubblica e sulla tutela delle persone coinvolte.

Avrebbe cosparso di benzina e incendiato la porta di casa dell’ex moglie prima di essere rintracciato e trovato in possesso di una pistola carica e pronta a sparare. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un uomo accusato di detenzione e porto illegale di arma da sparo. Sono in corso le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Incendia la porta di casa dell'ex moglie e scappa, arrestato un uomo: in tasca aveva una pistola

Leggi anche: Mineo, arrestato 67enne che maltrattava la moglie: in casa aveva una pistola clandestina

Leggi anche: Arrestato 75enne per maltrattamenti alla moglie, in casa aveva una pistola non denunciata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incendiato il portone di casa di un uomo in carcere per maltrattamenti. Indagini in corso; Scoppia un incendio all'interno di una ex casa baronale: 65enne gravemente ustionato; Umbria, tenta di sfondare a calci la porta di casa della ex e prende a testate l’auto dei carabinieri; Aprite, vi ammazzo. Si presenta il giorno di Natale sotto casa dell'ex e minaccia di morte lei e il figlio.

Incendia la porta di casa dell'ex, 42enne arrestato a Casoria - Sono state le fiamme al quarto piano di una palazzina in via Ferrara a far scattare i soccorsi. ilmattino.it

«Ti brucio la casa», incendia l'appartamento della ex dopo la fine della relazione: il pm chiede 7 anni di carcere - Ieri, in aula, durante la requisitoria, il pubblico ministero ha chiesto una condanna pesante: 7 anni e ... ilgazzettino.it

Tenta di incendiare la porta di casa dell’ex suocera nel giorno del decimo anniversario di matrimonio con l’ex marito - Si è presentata a casa dell'ex suocera con una tanica di benzina e dei fiammiferi, intenzionata a dare fuoco alla porta di casa della donna: accade a Lettere, nella provincia di Napoli, dove una ... fanpage.it

— Elodie è potenza, presenza scenica, estetica e voce che incendia il palco. Ogni volta porta stile, identità e performance che restano. Samira Lui è fascino elegante, freschezza, carisma che cresce e c - facebook.com facebook