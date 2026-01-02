Incontrare Violetta Zironi, terza a X Factor nel 2013, significa conoscere un’artista che ha deciso di seguire la propria strada oltre i confini italiani. Cresciuta negli Stati Uniti come artista, ha affrontato l’ignoto con determinazione, lasciando alle spalle le sicurezze per cercare la propria identità musicale. La sua esperienza testimonia un percorso di crescita e ricerca autentica, lontano dai riflettori, ma con uno sguardo sempre rivolto verso nuove sfide.

Incontrare Violetta Zironi (terza a X Factor nel 2013) oggi significa confrontarsi con un’artista che ha avuto il coraggio di compiere un primo passo verso l’ignoto, lasciando le sicurezze di casa per cercare la propria voce negli Stati Uniti. Reggiana nell’anima ma cittadina del mondo per scelta, Violetta (1995, Correggio) è tornata in città per trascorrere il Natale con gli affetti, e noi abbiamo colto l’opportunità di dialogare con lei, dopo la sua performance al Catomes Tot e l’abbraccio del pubblico, per capire cosa significhi abitare la musica oggi, tra la nostalgia di un tramonto emiliano e l’energia elettrica di una carriera costruita con audacia e multidisciplinarità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "In Usa sono cresciuta come artista"

Leggi anche: Chi sono i figli di Cristina Comencini, Luigi Tozzi, Carlo (il politico) e Giulia Calenda: “Mamma a 17 anni, sono cresciuta con loro”

Leggi anche: Nino Buonocore: «Sono di una generazione cresciuta con una musica che dettava i cambiamenti. Il rock? Gli ultimi sono stati i Police»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

In Usa sono cresciuta come artista.

?Met Gala 2026: Sabrina Carpenter, Lisa e Doja Cat si uniscono al comitato organizzatore, consult...

"La società è cresciuta con nuove figure ed è diventata attrattiva. I risultati Ma sono davvero così negativi" - facebook.com facebook

Le notifiche speciali Sono cresciuta e Amo profondamente la Musica di Fabrizio de André grazie a mio papà E per me…questo è un regalo speciale La notifica di Cristiano figlio di Fabrizio ( pensando sempre a te Papà ) x.com