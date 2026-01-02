In Puglia grazie a Programma Genoma diagnostica malattia neurometabolica rara
In Puglia, il Programma Genoma ha permesso di diagnosticare una rara malattia neurometabolica appena venti giorni dopo la nascita. Si tratta di una condizione estremamente rara, con solo altri quattro casi al mondo, caratterizzata dalla distonia dopa-sensibile da deficit di sepiapterina reduttasi. Questo risultato evidenzia l’importanza della diagnosi precoce e dell’uso delle tecnologie genetiche per migliorare la gestione delle malattie rare.
(Adnkronos) – “Nell’ambito del Programma Genoma Puglia è stata diagnosticata, a soli venti giorni dalla nascita, una malattia neurometabolica rarissima, con solo altri quattro casi al mondo – su sessanta descritti sinora – con la stessa variante generica: la distonia dopa-sensibile da deficit di sepiapterina reduttasi. È uno di quei casi che spiegano, senza bisogno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Tumori oculari, in Puglia scoperto il rischio in due neonati grazie al Programma Genoma
Leggi anche: Screening neonatale, il Brasile sceglie la Puglia come partner: "Programma Genoma modello internazionale"
In Puglia, grazie a Programma Genoma diagnostica malattia neurometabolica rara - sensibile da deficit di sepiapterina reduttasi ... adnkronos.com
Genoma Puglia, Amati: “Solo altri 4 casi al mondo. In Puglia diagnosticata a 20 giorni dalla nascita una terribile malattia rarissima, curabile se accertata tempestivamente” - "Nell'ambito del Programma Genoma Puglia è stata diagnosticata, a soli venti giorni dalla nascita, una malattia neurometabolica rarissima, con solo altri ... corrieresalentino.it
Malattia rara diagnosticata in Puglia a 20 giorni dalla nascita - Grazie al Progetto Genoma una malattia ultrarara è stata diagnosticata in una neonata in Puglia ... msn.com
Gli auguri della Pro Loco di Ruvo di Puglia: “Anno speciale grazie a quelli che hanno condiviso i nostri eventi” “Felice Anno Nuovo da Pro Loco Ruvo di Puglia! Mentre salutiamo il 2025, vogliamo ringraziare tutti voi per aver condiviso con noi momenti indimen - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.