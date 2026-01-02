In piazza con i volontari del soccorso, anche la notte del 31 dicembre, perché sono una seconda famiglia. Mentre la città festeggiava l’arrivo del nuovo anno, alcuni hanno deciso di dedicare la propria notte al servizio e all’assistenza. Un gesto di impegno e solidarietà che testimonia il valore della comunità e della solidarietà in momenti di festa.

Mentre la città salutava l’arrivo del nuovo anno tra brindisi, musica e allegria, qualcuno ha scelto di vivere quella notte in modo diverso. In mezzo alla folla in festa, c’era chi ha lasciato a casa abiti eleganti per indossare una divisa. Anche nella notte di San Silvestro, infatti, il volontariato lucchese non si è fermato: ambulanze operative, squadre in strada e assistenza garantita alla popolazione, perché le emergenze non rispettano il calendario delle feste. Tra questi, i volontari della Croce Verde di Lucca, impegnati a presidiare il territorio durante l’ultima notte dell’anno. Matteo racconta una serata tranquilla: l’ambulanza "India", con infermiere a bordo, non ha effettuato interventi e nessuno ha avuto bisogno di supporto avanzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In piazza coi volontari del soccorso: "In servizio anche la notte del 31 perché sono una seconda famiglia"

