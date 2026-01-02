In memoria del sindaco Di Nunno il suo esempio resta vivo

In memoria del sindaco Di Nunno, il suo esempio continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità di Avellino. Figura di spicco, ha saputo coniugare impegno istituzionale e passione giornalistica, lasciando un segno duraturo nel tessuto della città. La sua dedizione e il suo operato rimangono un patrimonio di valori e di ispirazione per le generazioni future.

Tempo di lettura: 2 minuti Antonio Di Nunn o rimane una figura profondamente significativa per la città di Avellino, un Sindaco, un uomo che ha saputo unire la passione per il giornalismo a un autentico senso delle istituzioni. Prima cronista attento e rigoroso, poi amministratore pubblico, Di Nunno ha interpretato ogni ruolo con coerenza morale, competenza e profondo rispetto per la comunità che serviva. La sua esperienza professionale, maturata tra stampa, radio e Rai, gli ha consentito di sviluppare uno sguardo lucido sui bisogni del territorio e una sensibilità rara verso le istanze sociali e civili.

