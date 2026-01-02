In Guinea, le recenti consultazioni popolari hanno formalmente confermato il sostegno al regime militare in carica. Nonostante alcune perplessità sulla regolarità delle urne, i risultati ufficiali attestano il mantenimento dello status quo politico nel paese. Questa evoluzione evidenzia come, in assenza di un processo elettorale pienamente trasparente, il quadro politico rimane stabile, anche se soggetto a dubbi sulla legittimità delle consultazioni.

Le consultazioni popolari (sulla cui regolarità è concesso avere qualche dubbio) confermano lo status quo in Guinea. Il capo della giunta militare Mamady Doumbouya è stato infatti eletto presidente della Guinea al termine di un voto che ha sancito la sua permanenza al potere oltre la fase di transizione iniziata con il colpo di Stato del 2021. Secondo i dati diffusi dalla commissione elettorale, Doumbouya ha ottenuto l’86,72% dei voti al primo turno, superando ampiamente la soglia necessaria per evitare un ballottaggio. L’affluenza ufficiale è stata fissata all’80,95%. I risultati parziali, letti in diretta sulla televisione pubblica, indicano un ampio vantaggio di Doumbouya in numerosi distretti della capitale Conakry, dove in diversi seggi avrebbe superato l’80% dei consensi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - In Guinea le urne legittimano (almeno formalmente) il regime militare

Leggi anche: Guinea-Bissau, colpo di Stato militare: deposto il presidente Embalo

Leggi anche: Un aereo militare turco si schianta tra Georgia e Azerbaigian, almeno 20 persone a bordo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

In Guinea le urne legittimano (almeno formalmente) il regime militare - Il voto guineano segna il passaggio dalla giunta alla presidenza senza una reale alternanza. formiche.net