In fiamme un capanno da pesca i vigili del fuoco recuperano una bombola di Gpl per evitare altri rischi

Oggi, venerdì 2 gennaio, si è verificato un incendio presso un capanno da pesca in via Mesolino, a Cesenatico. Alle 12:20, una struttura di legno simile a una palafitta è stata interessata dalle fiamme. I Vigili del Fuoco di Cesenatico sono intervenuti prontamente, recuperando una bombola di Gpl per prevenire ulteriori rischi e mettere in sicurezza l’area.

Si registra un incendio oggi, venerdì 2 gennaio ad capanno da pesca in via Mesolino, a Cesenatico. Alle ore 12:20 una di queste caratteristiche strutture di legno, simili a palafitte, ha preso fuoco e sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesenatico. Il personale è entrato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - In fiamme un capanno da pesca, i vigili del fuoco recuperano una bombola di Gpl per evitare altri rischi Leggi anche: Le fiamme avvolgono un capanno, l'intervento dei vigili del fuoco Leggi anche: Capanno in fiamme a Novi di Modena, sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vigili del Fuoco, incendio di un capanno da pesca - Alle ore 12:20 di oggi, di venerdì 2 gennaio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesenatico è intervenuta in Via Mesolino ... livingcesenatico.it

Nella notte in fiamme un capanno agricolo a Pesaro, morti 30 tra oche e polli - Nella notte è scoppiato un incendio all'interno di un capanno agricolo a Pesaro in strada di Valcelli: le fiamme hanno distrutto il capanno oltre ad un trattore e un'auto. ansa.it

Incendio a Santa Vittoria in Mateano, in fiamme un capanno agricolo: due autobotti in azione per domare il fuoco, salvati due mezzi - 30 i Vigili del fuoco sono intervenuti in Contrada San Salvatore Tenna per l’incendio di un ... corriereadriatico.it

Fiamme e una densa colonna di fumo. È l’immagine che arriva da via Merano, a Sestri Ponente, dove un incendio è divampato nel capannone vicino alla Coop. Sul posto i vigili del fuoco, gli aggiornamenti su Primocanale.it - facebook.com facebook

Fiamme in capanno a Sestri Ponente, viabilità bloccata, traffico in tilt x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.