In 35mila per il concerto di Capodanno di Irama il cantautore | Pescara sei stata fantastica FOTO-VIDEO

Il concerto di Capodanno di Irama a Pescara ha coinvolto circa 35.000 persone, offrendo un evento musicale di grande impatto. Il cantautore ha espresso gratitudine per l’accoglienza della città, sottolineando come l’atmosfera abbia contribuito a iniziare l’anno in modo positivo. Un appuntamento che ha unito pubblico e artista in una serata di musica e festa, lasciando un ricordo significativo per tutta la comunità.

"Irama ha fatto cantare e ballare circa 35mila persone, stasera, a Pescara. E Pescara si è fatta trovare pronta per questo grande spettacolo che ci ha fatto cominciare l'anno alla grande". A fornire il numero del concerto di Capodanno, cioè quello del 1 gennaio nell'area di risulta che ha visto.

Irama incanta Pescara, nell'area di risulta 35mila fan del giovane cantautore

Irama: "Pescara sei stata fantastica". il concerto del 1° gennaio - Irama ha aperto alla grande il 2026 a Pescara: energia, grandi successi e una città che si conferma capitale degli eventi

