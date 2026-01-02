Impianto fanghi ad Apricena tutto da rifare | la Provincia dovrà riconvocare la conferenza di servizi

L’impianto di trattamento fanghi di Apricena richiede una nuova valutazione, poiché la Provincia dovrà riconvocare la conferenza di servizi. Recentemente, il Consiglio di Stato ha annullato la revoca in autotutela dell’autorizzazione regionale concessa alla società Il Tulipano S. Questa decisione implica la necessità di riconsiderare gli aspetti autorizzativi e le procedure amministrative del progetto.

È stata annullata dal Consiglio di Stato la revoca in autotutela del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato alla società Il Tulipano S.r.l. per la realizzazione di un impianto per il trattamento di fanghi biologici nella zona industriale di Apricena.La sentenza è stata pubblicata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

