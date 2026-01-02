Impallomeni | Scudetto? Credo che l’attacco sarà decisivo rispetto alla difesa…

Da pianetamilan.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato la corsa allo Scudetto, sottolineando come l’attacco possa risultare determinante rispetto alla solidità difensiva. L’ex calciatore e giornalista ha espresso le sue considerazioni sulla sfida tra Inter, Milan e Napoli, evidenziando le variabili che potrebbero influenzare l’esito finale del campionato.

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la lotta Scudetto tra Inter, Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

impallomeni scudetto credo che l8217attacco sar224 decisivo rispetto alla difesa8230

© Pianetamilan.it - Impallomeni: “Scudetto? Credo che l’attacco sarà decisivo rispetto alla difesa…”

Leggi anche: Caressa: “Credo che il Milan torni a giocare forte, il derby sarà decisivo. Su Leao dico che…”

Leggi anche: Montolivo: “Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine per lo scudetto”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

impallomeni scudetto credo l8217attaccoLotta Scudetto, Impallomeni: "Occhio a Conte, in passato ha fatto due duelli e li ha vinti" - A chi credere di più nella corsa scudetto tra Chivu, Conte e Allegri? tuttonapoli.net

TMW RADIO - Impallomeni: "Juve, questo passo è da Scudetto. Inter troppo fragile" - A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni. m.tuttomercatoweb.com

TMW RADIO - Impallomeni: “Ora solo il Napoli può perdere lo scudetto. Nettamente superiore" - L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha commentato su Tmw Radio la vittoria del Napoli sulla Juventus per 5- m.tuttomercatoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.