Ilario Paiano morto a 34 anni per malore improvviso in un parcheggio di Lecce dopo che un amico informa i soccorsi e si allontana | è giallo

Ilario Paiano, 34 anni, è deceduto improvvisamente in un parcheggio di Lecce a causa di un malore. Poco prima, aveva subito un arresto cardiaco, e nonostante gli interventi di rianimazione, le sue condizioni si sono aggravate. L’episodio, ancora al centro di indagini, ha suscitato molte domande sulla causa del decesso e sulle circostanze che lo hanno preceduto.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.