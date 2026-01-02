Ilario Paiano morto a 34 anni per malore improvviso in un parcheggio di Lecce dopo che un amico informa i soccorsi e si allontana | è giallo
Ilario Paiano, 34 anni, è deceduto improvvisamente in un parcheggio di Lecce a causa di un malore. Poco prima, aveva subito un arresto cardiaco, e nonostante gli interventi di rianimazione, le sue condizioni si sono aggravate. L’episodio, ancora al centro di indagini, ha suscitato molte domande sulla causa del decesso e sulle circostanze che lo hanno preceduto.
Il giovane leccese, poco prima del decesso, aveva un arresto cardiaco in atto: le sue condizioni erano critiche e neppure le manovre di rianimazione sono riuscite a salvarlo. Misteriosa invece la presenza di un amico coetaneo che, dopo aver lanciato l'allarme, avrebbe lasciato Paiano da solo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Trovato agonizzante, muore in un parcheggio a 34 anni: l’amico chiama i soccorsi, ma poi si allontana
Leggi anche: Addio a Franco Orsi, morto a 59 anni dopo malore improvviso l’ex Senatore di FI ed ex vicepresidente della Regione Liguria
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.