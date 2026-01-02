Il voto dopo la crisi Alle urne a maggio Politica anno zero Primarie nomi e civici

A maggio, Prato tornerà alle urne in un contesto politico rinnovato, dopo una fase di commissariamento e voto anticipato. Questa stagione segna un punto di svolta, con primarie, nuovi nomi e candidati civici. Resta da vedere se i partiti avranno colto appieno la lezione del passato e sapranno affrontare con responsabilità il futuro della città.

Politica, anno zero. O quasi. Prato si avvia a vivere una stagione inedita (post commissarimento e voto comunale anticipato), non sapendo se i partiti avranno capito fino in fondo la lezione. Impartita dalla storia recente cittadina (terremoto amministrativo e politico in seguito alla dimisioni della sindaca Bugetti) e dall' operato di Claudio Sammartino, commissario straordinario dalla poche chiacchiere e dai fatti concreti. Si voterà molto probabilmente a maggio con altre piazze che rinnovano gli organismi comunali come Pistoia e Arezzo; non ci sarà quindi l'abbinamento con il referendum giustizia che arriverà molto prima.

