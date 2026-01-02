Il volo d’emergenza da Sion al Niguarda per curare tre feriti gravissimi | Hanno ustioni sul 40 per cento del corpo

Un volo di emergenza da Sion a Milano Niguarda ha trasportato tre feriti gravissimi, con ustioni sul 40% del corpo. Le operazioni, condotte durante le prime ore del 2 gennaio 2026, sono state essenziali per garantire cure tempestive a persone in condizioni critiche. Questo intervento evidenzia l’importanza di un sistema di emergenza efficace e rapido, in grado di rispondere a situazioni di gravità elevata.

Milano, 2 gennaio 2026 – Le luci degli elicotteri bucano appena il buio sopra l’ospedale Niguarda di Milano, ma il rumore delle pale lo sentono tutti, anche chi s’è trovato a passare al pronto soccorso il primo dell’anno e sa già che quelli che arrivano sopra la sua testa sono “i ragazzi dalla Svizzera”. G.G., sedici anni, di Milano, M.M., coetaneo, di Roma, ed E.P., 29 anni di Cattolica. Non c’è tra loro Leonardo, quindici anni lui, irreperibile dopo la tragedia nel bar di Crans Montana. Suo fratello Mattia, 23 anni, s’è precipitato al Niguarda a cercarlo, come stanno facendo i loro genitori in Svizzera: “Siamo disperati, vogliamo solo trovarlo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il volo d’emergenza da Sion al Niguarda per curare tre feriti gravissimi: “Hanno ustioni sul 40 per cento del corpo” Leggi anche: Bertolaso: "Al Niguarda i primi feriti da Crans Montana: sono gravissimi, ustioni sul 40% del corpo" Leggi anche: Ferito in incendio, operaio 35enne muore dopo 3 giorni: “Ustioni sull’80 per cento del corpo” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. “Emergenza”. Panico a bordo del volo Ryanair: passeggeri feriti - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.