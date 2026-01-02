Il tour dell’Epifania sull’Adda offre l’opportunità di conoscere le cascine storiche di Trezzano. Inizia dal complesso settecentesco della Bandeggiata, situato sulla Provinciale 104, e prosegue lungo un percorso che permette di scoprire le tradizioni e l’architettura rurale della zona, ideale per una passeggiata tranquilla e ricca di spunti culturali dopo le festività.

Alla scoperta delle cascine trezzesi, il tour dell’Epifania per smaltire gli eccessi delle feste può cominciare dal complesso settecentesco della Bandeggiata, sulla Provinciale 104. Compare nel censimento dei Concesini del 1838 e pare che fosse chiamata così perché dava riparo ai briganti. Fu sistemata negli Anni Venti dal conte Bruno Antonio Quintavalle che, sull’ingresso, volle inciso l’elogio ciceroniano dei campi, tratto dal “De officiis“: "Tra tutte le attività da cui ci si aspetti una ricompensa, nessuna è migliore dell’agricoltura nessuna più florida o più dolce, nessuna più degna dell’uomo libero". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tour dell’Epifania sull’Adda. Le cascine gioiello da scoprire

