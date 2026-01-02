Il Toscana Gospel Festival saluta con successo la Toscana
Il Toscana Gospel Festival si conclude con successo la sua XXIXª edizione a Castiglion Fiorentino. L’evento, che si è svolto al teatro Mario Spina, ha richiamato appassionati e artisti da tutta la regione, confermando l’importanza della musica gospel nel panorama culturale toscano. La manifestazione rappresenta un momento di condivisione e valorizzazione delle tradizioni musicali, lasciando un ricordo positivo per le prossime edizioni.
Arezzo, 2 gennaio 2026 – Con l’ultima, intensa serata al teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino si è conclusa la XXIXª edizione del Toscana. Gospel Festiva l, confermandosi ancora una volta come la più ampia e riconosciuta rassegna gospel d’Italia. Un’edizione di grande spessore culturale che, nel corso di dicembre, ha attraversato dieci città della Toscana (Arezzo, San Giovanni Valdarno, Fucecchio, Agliana, Massa e Cozzile, Marciano della Chiana, Montepulciano, Chianciano Terme, Foiano della Chiana e Castiglion Fiorentino) trasformando teatri e chiese in un vero e proprio viaggio musicale e civile, dedicato quest’anno a Rosa Parks, a settant’anni dal suo gesto diventato simbolo universale di dignità, coraggio e diritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
