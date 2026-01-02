Il testimone oculare della strage di Crans-Montana | I ragazzi urlavano sembrava l’Apocalisse Ho visto i corpi a terra
Un testimone oculare ricostruisce le drammatiche ore di Crans-Montana, descrivendo scene di confusione e panico tra i sopravvissuti. La sua testimonianza evidenzia la gravità dell’accaduto, con ragazzi che chiedevano aiuto e immagini di corpi a terra. Un racconto che contribuisce a chiarire i momenti più complessi di una tragedia che ha scosso la comunità.
Bologna, 2 gennaio 2026 – "Ho visto venirmi incontro ragazzi che urlavano, erano completamente stravolti e chiedevano aiuto". In un momento il paradiso della neve e del benessere è diventato un inferno. Crans-Montana è un luogo del Cantone Vallese, dove molti giovani passano le vacanze per poi ritornare nelle loro case di origine. Il testimone: "Davanti nostri occhi c'era una scena apocalittica" Un testimone, un giovane bolognese che conosce bene Giovanni Tamburi, il sedicenne che risulta ancora disperso, racconta quei tragici momenti: "Con altri due amici ero per strada nelle vicinanze del Costellation (il bar-ristorante dove è avvenuta la tragedia, ndr ) quando ho visto correre verso di noi ragazzi che urlavano e chiedevano aiuto – racconta il giovane –.
