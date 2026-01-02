Il Teatro Andromeda riapre nel ricordo di Lorenzo Reina | Continuano ad arrivare visitatori

Il Teatro Andromeda riapre i battenti dopo una breve chiusura, in memoria di Lorenzo Reina. Nonostante il lutto, il teatro continua ad attrarre visitatori e turisti da tutto il mondo, mantenendo vivo il suo ruolo culturale e sociale. La riapertura segna un momento di continuità e riflessione, sottolineando l’importanza della memoria e della comunità nel percorso di recupero e rinascita.

SABATO 3 GENNAIO 2026, ritorna al Teatro De Lise l’appuntamento con lo spettacolo musicale organizzato dal Gruppo Teatro Andromeda. Il costo è di soli 10,00euro. Il devoluto della serata sarà donato alla nostra associazione. Vi aspettiamo, per info s - facebook.com facebook

