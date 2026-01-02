Il successo Capodanno in centro | Il bilancio è più che positivo

Il Capodanno in centro si è concluso in modo positivo, con una serata partecipata e tranquilla. Non si tratta di confronti con anni precedenti, ma di un evento che ha riscosso consenso tra i presenti. I primi riscontri delle autorità confermano un clima pacifico, nonostante qualche episodio isolato. Un bilancio che sottolinea la buona riuscita dell’evento, in linea con le aspettative di sicurezza e convivialità.

"Non stiamo a fare classifiche o confronti con il passato, perché ogni anno fa storia a sé, ma di certo è stata una bellissima serata, molto partecipata e, dai riscontri avuti nella notte dalla polizia locale, al netto di qualche bravata che in questi casi va sempre messa in preventivo, assolutamente pacifica come era auspicio di tutti". Così l’assessore comunale Fabrizio Croce commenta la festa di San Silvestro sull’acropoli con "un bilancio più che positivo". "E’ stato impegnativo sotto tutti i punti di vista, ma è stato bellissimo" prosegue l’assessore che elogia il successo della Amy Winehouse Band ("arrivata direttamente da Londra per ricordarci una delle più grandi artiste di questo inizio secolo"), di Blind ("conferma di essere cresciuto artisticamente e a lui va l’augurio di un confortante risultato al Festival di Sanremo e di una luminosa carriera" e dell’animazione musicale con lo staff di Radio Subasio in piazza IV Novembre e il team di deejay e animatori della notte perugina in piazza Matteotti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

