Il soffitto a Crans-Montana in poliuretano simile alla Torre di Milano | Così ha preso fuoco in pochi minuti
Il soffitto in poliuretano di un locale a Crans-Montana, simile alla Torre di Milano, ha preso fuoco in pochi minuti durante i festeggiamenti di Capodanno, causando almeno 47 vittime. La tragedia evidenzia i rischi associati a materiali infiammabili utilizzati nell’edilizia, sottolineando l’importanza di norme di sicurezza rigorose per prevenire simili incidenti.
La trappola mortale del locale "Le Constellation" a Crans-Montana in Svizzera, dove durante i festeggiamenti di Capodanno sono morte almeno 47 persone, sarebbe il soffitto in poliuretano. Di che materiale si tratta? Lo ha spiegato a Fanpage.it l'esperto Roberto Filippetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
