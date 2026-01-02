Il sindaco Ghinelli evidenzia l’importanza delle infrastrutture per la città, con particolare attenzione al progetto Medioetruria e alla stazione dell’alta velocità a Creti. Mentre Rfi procede con i carotaggi, il governatore Giani si oppone, chiedendo un incontro urgente con il ministro Salvini e rilanciando Rigutino. La questione dei candidati e il futuro delle opere rimangono temi centrali per lo sviluppo locale.

Sindaco Ghinelli, partiamo dalle infrastrutture. Medioetruria: a Creti Rfi fa i carotaggi per la stazione dell’alta velocità, il governatore Giani dice no e chiede un incontro urgente al ministro Salvini rilanciando Rigutino. Lei che fa? "Faccio gli interessi di Arezzo che come territorio ha bisogno di una stazione baricentrica rispetto al potenziale bacino di utenza non solo provinciale ma interregionale, mi riferisco all’area dell’alta Valtiberina. Rigutino ha le caratteristiche giuste. Il presidente Giani si è fatto portavoce di questa convinzione e se volesse, io vado con lui da Salvini. Chiediamo una rivisitazione del parere dei tecnici del ministero elaborato con parametri non sufficienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il sindaco Ghinelli e la città: "L'ex Lebole senza commerciale e asse con Giani su Medioetruria. Serve il sondaggio sui candidati"

