Il sacerdote accoltellato a Modena | Basta odio io perdono

Il 30 dicembre a Modena, don Rodrigo Gaviria è stato accoltellato dopo essere stato pedinato per circa 20 minuti senza confronto. L’episodio ha suscitato preoccupazione e riflessioni sul clima di tensione, mentre il sacerdote, nonostante quanto accaduto, ha scelto di rispondere con perdono, invitando a superare l’odio.

Modena, 2 gennaio 2026 – La mattina del 30 dicembre, a Modena, ha pedinato don Rodrigo Gaviria per 20 minuti prima di accoltellarlo, senza mai parlargli. È emerso dalle indagini dei carabinieri che hanno portato al fermo, giovedì scorso, di un 29enne italiano, da anni in cura presso il centro di salute mentale di Carpi. L’aggressore è accusato di tentato omicidio. Il prete, operato, oggi è stato dimesso. Sentito in ospedale dagli inquirenti, ha riconosciuto il volto dell’accoltellatore, ripreso dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza, spiegando di non averlo mai conosciuto e di non avergli parlato in occasione del pedinamento, iniziato su un autobus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sacerdote accoltellato a Modena: “Basta odio, io perdono” Leggi anche: Accoltellato in pieno centro a Modena: individuato l’aggressore del sacerdote, “nessun legame tra i due” Leggi anche: Sacerdote accoltellato in strada, caccia all’aggressore La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Don Rodrigo accoltellato a Modena, pedinato e poi ferito: fermato un 29enne, incastrato dai filmati; Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore; Accoltellato un prete a Modena. I rischi consapevoli di chi si dona a tutti. Don Rodrigo Grajales Gaviria, cappellano della comunità latino-americana, ora è fuori pericolo di vita (Alfonso Bruno); Modena, prete accoltellato: fermato un 29enne. Il sacerdote accoltellato a Modena: “Basta odio, io perdono” - L’aggressore di don Rodrigo è un giovane con problemi di salute mentale. msn.com

