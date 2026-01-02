Il rogo alla festa | Carneficina L' ansia per i 19 giovani italiani

Il tragico incendio alla festa a Sierre ha causato la morte di 19 giovani italiani. I ritardatari avevano raggiunto la località con l'ultima corsa della funicolare, che collega il fondovalle a Crans Montana. L’incidente ha suscitato grande attenzione e preoccupazione, evidenziando le conseguenze di un evento che si è trasformato in una vera e propria tragedia.

La Voce. . Capodanno di morte a Crans-Montana Il rogo al bar Le Constellation e una tragedia senza confini «Una serata di festa si è trasformata in un incubo». È la frase che riassume la notte di Capodanno a Crans-Montana, dove l’incendio al bar Le Co - facebook.com facebook

#CransMontana, rogo alla festa di Capodanno: 47 morti tra i turisti. Tajani: «Dodici italiani feriti, una 15 i dispersi» - I video x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.