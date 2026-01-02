Il ricordo in note di Rosa Riva. Madrina dell’hospice Siro Mauro.

Un concerto per Rosa. Saranno le 25 voci femminili del Coro " Armonie in Voce " le grandi protagoniste dell’atteso appuntamento " Per Rosa ", in programma domani alle 20.45 presso la parrocchiale di San Michele a Tresenda di Teglio. L’evento, ideato e organizzato da Usci delegazione di Sondrio in collaborazione con il Comune di Teglio e la parrocchia di San Michele, nasce per onorare la memoria di Mariarosa Riva (foto), indimenticata anima del canto corale valtellinese e simbolo di solidarietà instancabile. Chi l’ha conosciuta ha potuto apprezzarne la grandissima sensibilità, la dolcezza ma anche la caparbietà e la capacità organizzativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

