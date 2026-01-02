Il questore soddisfatto | Siena è stata ’cinturata’ Usato il modello Palio? Sì però eventi diversi

Il questore Ugo Angeloni ha commentato con soddisfazione il successo del Capodanno 2026 a Siena, evidenziando un’affluenza record di visitatori. Pur avendo adottato un modello ispirato al Palio, la gestione ha garantito che l’evento si svolgesse senza problemi. La città si è mostrata ben preparata e sicura, confermando l’efficacia delle misure adottate per garantire il buon andamento delle festività.

di Laura Valdesi SIENA "Nessun problema in città, è andato tutto bene". Sintetizza così il questore Ugo Angeloni il risultato del Capodanno 2026 che ha regalato un'affluenza record di persone a Siena. Che si sono divertite. E basta. Merito anche di un filtraggio particolarmente accurato che è stato fatto nei punti di accesso alla Conchiglia, già a partire dalle 18. Quando si poteva entrare soltanto dalla Costarella, dal Chiasso largo e da via Duprè. Quest'ultimo era l'ingresso consigliato ai disabili. Quanto ai vicoli, nell'impostazione dell'ordine pubblico, andavano usati solo come vie di uscita.

