Il progetto Sport senza frontiere Bando per reclutare associazioni

Il progetto Sport senza frontiere, promosso a Valdicecina, mira a promuovere l’inclusione attraverso lo sport, garantendo a tutti l’accesso alle attività sportive. Con un investimento di 125.000 euro, il bando invita le associazioni interessate a presentare proposte per favorire la partecipazione di gruppi fragili, contribuendo a rendere lo sport un diritto universale e accessibile.

VALDICECINA Un investimento da 125.000 euro per garantire che lo sport non sia un privilegio di pochi, ma un diritto accessibile a tutti, specialmente a chi vive situazioni di fragilità. Nasce il progetto "Sport senza frontiere", una maxi-iniziativa che vede il Comune di Pomarance capofila di un'alleanza territoriale che coinvolge Volterra, Castelnuovo Valdicecina, Montecatini Valdicecina, Monteverdi Marittimo e Monterotondo Marittimo. L'obiettivo è chiaro: utilizzare la pratica sportiva come medicina contro la solitudine e l'emarginazione. Il progetto si rivolge a una platea specifica di cittadini residenti in questi comuni: persone con disabilità, rifugiati e nuclei familiari che affrontano difficoltà economiche, certificati da un Isee non superiore ai 25.

