Il produttore di NieR saluta i fan a parla del nuovo anno | sono in arrivo delle novità?

Il produttore di NieR, Yosuke Saito, ha chiuso il 2025 con un messaggio diretto ai fan, lasciando intendere che il 2026 potrebbe riservare qualche novità. Le sue parole però sono misurate e volutamente prudenti, suggerendo che non è in programma un annuncio clamoroso, ponendosi di conseguenza Coe un segnale chiaro che qualcosa è in preparazione. Le dichiarazioni di Saito arrivano da una conversazione con la testata giapponese 4Gamer, all'interno della tradizionale iniziativa di fine anno in cui figure di spicco dell'industria videoludica ripercorrono i mesi passati e guardano al futuro. Le informazioni sono poi state tradotte e diffuse anche a livello internazionale.

