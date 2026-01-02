Il problema poi è che uno deve governare

Il Campo Largo si trova di fronte alla necessità di affrontare una sfida di leadership per garantire stabilità e coesione. La gestione efficace delle responsabilità sarà fondamentale per proseguire con serenità e raggiungere gli obiettivi prefissati. È importante che le figure di riferimento assumano un ruolo chiaro e condiviso, contribuendo a creare un ambiente di lavoro collaborativo e orientato al progresso.

Firenze, 2 gennaio 2025 – Benvenuti e buon anno! Il Campo Largo dovrà risolvere il suo problema di leadership. Il che non risolverà tutti i suoi dilemmi. Anche perché magari uno le elezioni le vince pure, il problema poi è che deve governare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

