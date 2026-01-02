Il primo animale terrorizzato dai botti è stato curato dal Cras e poi liberato nei boschi

Un cervo adulto, spaventato dai botti, è stato trovato nel centro di Nova Milanese e affidato alle cure del Cras “Stella del Nord” della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell’ambiente. Dopo il recupero e le necessarie cure, l’animale è stato successivamente liberato nei boschi della zona, garantendo il suo benessere e il rispetto per l’ambiente naturale.

Vagava per il centro di Nova Milanese, comune di circa 20 mila abitanti nella provincia di Monza e Brianza, il cervo adulto recuperato dalla polizia provinciale, visitato nel Cras “Stella del Nord” della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell’ambiente e infine liberato nei boschi di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Il primo animale terrorizzato dai botti è stato curato dal Cras e poi liberato nei boschi Leggi anche: La storia di Terefe, il primo lupo etiope mai curato e liberato in natura Leggi anche: Terrorizzato dai botti, un cane muore a Salerno. Il veterinario: “Udito è più sensibile” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Botti di Capodanno, sequestri in tutta Italia. Rischi anche per gli animali domestici; VIDEO | Come tradizione esplosi migliaia di botti di Capodanno nonostante i divieti, animali terrorizzati; Terrorizzato dai botti, un cane muore a Salerno. Il veterinario: “Udito è più sensibile”; CANE BOTTI Cane muore per lo spavento dei botti: era in canile da 12 anni. NEWS - Primo animale terrorizzato dai botti salvato dal CRAS "Stella del Nord" della LEIDAA, On. Brambilla: "Anche per il 2026 non si fermerà mai il nostro impegno" - Vagava per il centro di Nova Milanese, comune di circa 20 mila abitanti nella Provincia di Monza e Brianza, il cervo adulto recuperato dalla polizia provinciale, visitato nel CRAS “Stella del Nord” de ... msn.com

Il primo animale terrorizzato dai botti è stato curato dal Cras e poi liberato nei boschi - Vagava per il centro di Nova Milanese, comune di circa 20 mila abitanti nella provincia di Monza e Brianza, il cervo adulto recuperato dalla polizia provinciale, visitato nel Cras “Stella del Nord” ... leccotoday.it

Cervo spaventato dei botti vaga impaurito nel centro di una cittadina brianzola. Salvato, è stato rimesso in libertà nelle colline attorno a Lecco - Non è stato abbattuto: fermato da veterinari e polizia provinciale di Monza, è stato affidato al Cras Stella del Nord prima di essere riportato in natura ... corriere.it

Pasta al forno Veg, perche se uccidi un animale il primo dell'anno poi ... - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.