il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno, a partire dalle 8:30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sui prezzi dei carburanti in Italia, includendo benzina, diesel e GPL. Le informazioni sono disponibili per tutte le regioni, offrendo una panoramica precisa e affidabile sui costi praticati sul territorio. Questo servizio permette agli utenti di rimanere informati e di pianificare al meglio le proprie spese di carburante.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 02 gennaio 2026 nella regione Abruzzo.

