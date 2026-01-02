Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi, 2 gennaio 2026, si colloca a 0,105 €/kWh. Questo valore rappresenta l’andamento e le variazioni orarie dell’energia elettrica sul mercato nazionale, offrendo una panoramica aggiornata delle quotazioni energetiche. Comprendere l’andamento del PUN è importante per valutare le dinamiche del mercato e le possibili implicazioni sui consumi e sui costi energetici.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 2 Gennaio 2026, si attesta a 0,105 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 1 Gennaio 2026, il prezzo minimo registrato è stato di 0,090 €kWh (alle ore 5), mentre il massimo ha raggiunto 0,121 €kWh (alle ore 18). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra le 3 e le 6), mentre il picco di costo si è verificato nelle ore serali, tra le 17 e le 20. Questo andamento riflette la tipica dinamica della domanda elettrica, con prezzi più bassi nelle ore di minor consumo e rialzi nelle fasce di punta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

