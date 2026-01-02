Il presepe che vince sempre

Il presepe della parrocchia di Castelvecchio, in provincia di Rimini, ha conquistato il primo premio come miglior presepe della diocesi da ventiquattro anni. Questa tradizione, riconosciuta a livello locale, testimonia l’impegno della comunità nel mantenere viva una rappresentazione natalizia di qualità, che unisce fede e creatività. Un esempio di continuità che riflette il valore della tradizione e della partecipazione collettiva nel periodo natalizio.

Da ventiquattro anni il presepe della parrocchia di Castelvecchio vince il primo premio come migliore presepe della diocesi di Rimini in un concorso indetto dal settimanale cattolico Il Ponte. E in gara c'è anche quest'anno con il responso che verrà reso noto durante l' Epifania. L'apertura ha avuto luogo domenica 7 dicembre. Un gruppo di parrocchiani volontari da anni allestisce presepi a tema, sempre con ripetuti consensi. Quest'anno il tradizionale presepe, non è stato allestito nel cortile esterno, ma nei locali della parrocchia all'interno com'era fino a una decina di anni fa. Dicono gli organizzatori: "La novità di quest'anno riguarda la chiusura dell' anno giubilare dopo che la porta santa era stata aperta da papa Francesco e che verrà chiusa da papa Leone XIV.

