Il potere ce l' ha chi controlla gli oceani

Il controllo degli oceani ha sempre rappresentato un elemento strategico fondamentale nelle guerre e nelle attività di potere. Come osservava Tucidide nel V secolo a.C., il mare offre la possibilità di muoversi liberamente e di condurre incursioni in modo più flessibile rispetto alla terra, conferendo un vantaggio militare e politico significativo. Questa capacità di dominare le rotte marittime ha influenzato profondamente gli equilibri di potere nel corso della storia.

Nel quinto secolo avanti Cristo Tucidide ci spiega perché «in guerra, il vantaggio del mare è che puoi fare incursioni ovunque e in qualsiasi momento, mentre sulla terra ci sono molte più limitazioni». La storia moderna ha confermato questa tesi con l’egemonia globale di potenze marinare come quella inglese (per un periodo parzialmente contrastata da spagnoli e su scala minore portoghesi e olandesi) e poi quella americana. Quando oggi assistiamo non solo alla Cina ma anche all’India che si dotano di potenti flotte militari, non possiamo non constatate come la lezione tucididea non sia più solo un patrimonio occidentale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

