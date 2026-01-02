Il Paradiso delle Signore si ferma durante le feste ecco quando torna in onda
Durante le festività natalizie, Rai 1 sospende le puntate inedite de Il Paradiso delle Signore dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026. La soap tv tornerà in onda con nuove puntate a partire dal 3 gennaio 2026, riprendendo la sua programmazione regolare. Questo periodo di pausa permette agli spettatori di godere delle feste, con la serie che riprenderà il suo racconto poco dopo l’inizio del nuovo anno.
Rai 1 sospende le puntate inedite de Il Paradiso delle Signore dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026. Nello slot pomeridiano spazio a La Volta Buona Special. La serie riprende lunedì 5 gennaio 2026 alle 16:10. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
