Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026 | ripartenza complicata per Marcello e Rosa

Dal 5 al 9 gennaio 2026, torna su Rai Uno la serie italiana Il Paradiso delle Signore, dopo una breve pausa natalizia. La ripresa si presenta complessa per i protagonisti Marcello e Rosa, mentre la soap continua a raccontare le vicende dei personaggi e delle loro sfide quotidiane. Un ritorno atteso dai fan, che potranno seguire le nuove puntate e scoprire come evolveranno le trame nei prossimi episodi.

Torna nel pomeriggio di Rai Uno la serie italiana Il Paradiso delle Signore. Dopo averci regalato pochissimi appuntamenti nella settimana di Natale, e aver costretto i fans a una pausa prolungata, la soap si prepara a tornare sul primo canale nazionale il 5 gennaio. Sarà una ripartenza difficile per Marcello e Rosa, visto che neppure il Natale passato fianco a fianco è riuscito a cancellare la delusione della donna per il comportamento del fidanzato. IPDS si ferma ancora nel giorno dell'Epifania (ma sarà l'ultimo stop). Pronti a scoprire le trame complete dal 5 al 9 gennaio? Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello e Rosa distanti.

