Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026 | Adelaide cerca di circuire Marcello

Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 5 al 9 gennaio 2026. In questa settimana, Adelaide di Sant’Erasmo tenterà di riconquistare Marcello Barbieri, dando inizio a nuove dinamiche tra i personaggi. La storyline promette sviluppi interessanti, mantenendo alta l’attenzione dei fan. Di seguito, i dettagli delle vicende che caratterizzeranno questa fase della soap, con un’attenzione particolare alle strategie di Adelaide e alle reazioni di Marcello.

Le nuove manovre di Adelaide di Sant’Erasmo per circuire l’ormai ex fidanzato Marcello Barbieri daranno il via al nuovo anno in compagnia de Il Paradiso delle Signore. Per cercare di allontanarlo dalla nuova fiamma Rosa Camilli, Adelaide decide infatti di regalare a Marcello un roseto. Un dono che l’imprenditore sembra propenso ad accettare e che lo porta a scontrarsi con Rosa, almeno finché non scopre che Adelaide ha simulato un tentativo di suicidio per tenerlo ancora legato a lei. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

