Il padre del 16enne ferito a Crans Montana | Manfredi sta male ma è vivo Ha ustioni sul 40% del corpo

Milano, 2 dicembre 2025 – " Mio figlio sta male, però sta bene perché è vivo e questa è la cosa più importante per noi ". Queste le parole, colme di apprensione ma anche di speranza, del padre di Manfredi M., uno dei due ragazzi di 16 anni ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dopo la drammatica esplosione di Crans-Montana nella notte di Capodanno. Il padre del giovanissimo romano rimasto gravemente ferito in Svizzera, parlando con la stampa fuori dal blocco ospedaliero dove è ricoverato il figlio, ha spiegato: "Ha ustioni sul 30, 40% del corpo. Ringraziando il cielo ha ustioni sulle braccia e sulla schiena e sui capelli” ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

