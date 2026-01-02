Il padre del 16enne ferito a Crans Montana | Manfredi sta male ma è vivo Ha ustioni sul 40% del corpo
Il padre del ragazzo di 16 anni ferito a Crans Montana ha confermato che, nonostante le gravi ustioni sul 40% del corpo, suo figlio è vivo. La famiglia sta affrontando questa difficile situazione con speranza, consapevole delle gravi condizioni di salute del giovane. La notizia evidenzia l'importanza di un intervento tempestivo e delle cure mediche intensive.
Milano, 2 dicembre 2025 – " Mio figlio sta male, però sta bene perché è vivo e questa è la cosa più importante per noi ". Queste le parole, colme di apprensione ma anche di speranza, del padre di Manfredi M., uno dei due ragazzi di 16 anni ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dopo la drammatica esplosione di Crans-Montana nella notte di Capodanno. Il padre del giovanissimo romano rimasto gravemente ferito in Svizzera, parlando con la stampa fuori dal blocco ospedaliero dove è ricoverato il figlio, ha spiegato: "Ha ustioni sul 30, 40% del corpo. Ringraziando il cielo ha ustioni sulle braccia e sulla schiena e sui capelli” ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Bertolaso: "Al Niguarda i primi feriti da Crans Montana: sono gravissimi, ustioni sul 40% del corpo"
Leggi anche: Emanuele Galeppini, identificato il corpo del 16enne disperso a Crans-Montana: chi era la promessa del golf
Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | La Farnesina: 47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti. Media: «In quel locale anche 13enni, nessuno controllava l'età»; Strage di Crans-Montana, l’ambasciatore: “Sei italiani dispersi e 13 feriti”; Strage di Capodanno in Svizzera, 6 gli italiani dispersi e 13 i feriti. Una 16enne milanese in coma.
Crans-Montana, il padre del 16enne ligure disperso: “Aiutateci a ritrovarlo” - Nel frattempo emergono i primi dettagli della strage: a far scoppiare l'incendio forse alcune candele pirotecniche e poi la calca mortale sull'unica scala del locale ... msn.com
Crans-Montana, tra le vittime il 16enne Emanuele Galeppini - E’ stato identificato tra le vittime del devastante incendio al bar La Constellation di Crans Montana, in Svizzera, anche Emanuele Galeppini, giovane golfista italiano di 16 anni. corrieredellacalabria.it
Strage di Crans Montana e i nomi degli italiani dispersi e ricoverati, gli sfoghi delle famiglie disperate - Rimane la speranza di trovarli vivi in quanto ci sono diverse persone ricoverate che non sono ancora state ... virgilio.it
Ultim'ora: trovato morto il 16enne Dario Cipullo scomparso dopo una cena con amici. Era stato accompagnato a casa dal padre di una amica, ma dopo esser sceso dall'auto era sparito nel nulla - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.