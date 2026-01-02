Il nuovo anno inizia male Rescissione con Petkovic
Il 2026 per la Yuasa Battery Grottazzolina si apre con una notizia di cambiamento, dopo l’accordo tra la M&G Scuola Pallavolo e l’atleta Dusan Petkovic per la rescissione consensuale del contratto. Una decisione che segna un punto di svolta nella gestione della squadra, in un momento di transizione che richiederà nuove strategie e risposte da parte del club.
Non inizia sotto i migliori auspici il 2026 per la Yuasa Battery Grottazzolina. La M&G Scuola Pallavolo, di comune accordo con l’atleta Dusan Petkovic, annuncia di aver trovato l’accordo per la rescissione anticipata e consensuale del contratto. Decisione difficile da ambo le parti, visto il legame creatosi con il fortissimo opposto serbo, assoluto protagonista della salvezza nella passata stagione. Una stagione che sarà ricordata come quella dell’impresa di una piccola realtà delle Marche che riesce ad arrivare sul palcoscenico delle grande, segnando il suo ingresso in Superlega. Purtroppo il sogno, almeno per questa prima parte dell’anno, non sembra bastare ai gialloblu per combattere contro le corazzate che via via incontrano sul cammino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
