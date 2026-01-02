Il mistletoe makeup è ovunque | il beauty look natalizio che sembra un bacio sotto le luci

Il mistletoe makeup è diventato uno dei trend più discussi del periodo natalizio. Ispirato alle atmosfere delle feste, combina colori caldi e dettagli eleganti per un look sofisticato e discreto. Perfetto per le occasioni festive, si adatta facilmente a diverse interpretazioni, offrendo un modo semplice per valorizzare la propria bellezza in modo naturale. Un modo raffinato per esaltare lo spirito del Natale senza eccessi.

Vi ricordate che ve l’avevamo detto? Il mistletoe makeup avrebbe dominato il Natale, e le feste. Il “mistletoe makeup” nasce esattamente lì, tra il mood delle feste: tra il freddo sulle guance, le lucine che riflettono sulla pelle e quell’aria leggermente arrossata che sembra dire sono appena rientrata da fuori. Non è un caso se questo beauty look sta spopolando su TikTok e Instagram proprio ora. È romantico senza essere stucchevole, naturale senza risultare noioso, e soprattutto ha quell’estetica da rom-com natalizia che mette tutti d’accordo. Il riferimento è chiaro: un mix tra la bellezza soft dei film di Natale anni Duemila, il fascino “I’m cold” tornato virale qualche stagione fa e le glow girl contemporanee che puntano più sull’atmosfera che sulla precisione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

