Il mio viaggio negli anni Sessanta Veltroni si racconta a teatro e dà consigli al futuro sindaco

Walter Veltroni torna a raccontare gli anni Sessanta, offrendo uno sguardo personale e riflessivo su quel periodo storico. L’appuntamento al teatro comunale di Cavriglia, il 2 gennaio 2026, apre la stagione teatrale, invitando il pubblico a un dialogo tra passato e presente. Un’occasione per riflettere sulle trasformazioni sociali e culturali, con un’attenzione particolare ai consigli rivolti alle future generazioni e ai leader di domani.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – Walter Veltroni con un viaggio negli anni Sessanta inaugura la stagione 2026 del teatro comunale di Cavriglia. Appuntamento giovedì 8 gennaio alle 21.30 con lo spettacolo “Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile”. Partendo dall’Italia confusa e alla ricerca di un’identità degli anni Cinquanta, passando per il fervore creativo della ricostruzione del paese e descrivendo l'enorme onda di energia creativa e libertà che travolse una generazione di giovani, gli anni Sessanta si mostrano nel racconto come un decennio fondamentale. Guidati dalla narrazione coinvolgente di Veltroni, il pubblico rivive i contrasti violenti e i fatti storici memorabili che hanno lasciato il segno negli anni a venire: lo sbarco sulla luna, gli assassini di Martin Luther King e di John e Robert Kennedy, la guerra in Vietnam e la contestazione giovanile, la tv nelle case degli italiani e il terrorismo, ma anche Giovanni XXIII e i Beatles. 🔗 Leggi su Lanazione.it

