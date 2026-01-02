Il mio viaggio negli anni Sessanta Veltroni si racconta a teatro e dà consigli al futuro sindaco
Walter Veltroni torna a raccontare gli anni Sessanta, offrendo uno sguardo personale e riflessivo su quel periodo storico. L’appuntamento al teatro comunale di Cavriglia, il 2 gennaio 2026, apre la stagione teatrale, invitando il pubblico a un dialogo tra passato e presente. Un’occasione per riflettere sulle trasformazioni sociali e culturali, con un’attenzione particolare ai consigli rivolti alle future generazioni e ai leader di domani.
Arezzo, 2 gennaio 2026 – Walter Veltroni con un viaggio negli anni Sessanta inaugura la stagione 2026 del teatro comunale di Cavriglia. Appuntamento giovedì 8 gennaio alle 21.30 con lo spettacolo “Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile”. Partendo dall’Italia confusa e alla ricerca di un’identità degli anni Cinquanta, passando per il fervore creativo della ricostruzione del paese e descrivendo l'enorme onda di energia creativa e libertà che travolse una generazione di giovani, gli anni Sessanta si mostrano nel racconto come un decennio fondamentale. Guidati dalla narrazione coinvolgente di Veltroni, il pubblico rivive i contrasti violenti e i fatti storici memorabili che hanno lasciato il segno negli anni a venire: lo sbarco sulla luna, gli assassini di Martin Luther King e di John e Robert Kennedy, la guerra in Vietnam e la contestazione giovanile, la tv nelle case degli italiani e il terrorismo, ma anche Giovanni XXIII e i Beatles. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Belve, Isabella Rossellini si racconta a Fagnani: «A 16 anni subii un abuso. Da mio padre un’eredità di sole 300mila lire. Il mio amore più grande? Lynch»
Leggi anche: "Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta, quando tutto sembrava possibile" di e con Walter Veltroni
«Il mio viaggio negli anni Sessanta», Veltroni si racconta a teatro e dà consigli al futuro sindaco; Desirelli, una vita vissuta con libertà e creatività; Un viaggio nel tempo con oltre 500 filmati amatoriali realizzati in montagna in 60 anni: ora sono accessibili a chiunque voglia esplorare il legame tra gli italiani e le alte quote; 100 film romantici che scalderanno i vostri cuori e le vostre serate.
«Il mio viaggio negli anni Sessanta», Veltroni si racconta a teatro e dà consigli al futuro sindaco - «Mi sono formato incontrando la migliore letteratura, la migliore politica, il miglior cinema» ... lanazione.it
“Un viaggio nella nostra vita dagli anni ’60 ad oggi”: a Reggio Calabria arriva “That’s the way of the world” - Venerdì 12 dicembre alle ore 20 a Spazio Teatro in via San Paolo 19/a a Reggio Calabria, sarà bello intraprendere il viaggio per capire “That’s The Way Of The World” Mettete un insieme di oggetti, ... msn.com
"Dopo 12 anni indimenticabili, il mio viaggio con Honda è giunto al termine. Sono incredibilmente orgoglioso di aver contribuito a riportare Honda al titolo di Campione del Mondo MXGP dopo molti anni, e non solo una volta, ma quattro volte in MXGP e una vo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.