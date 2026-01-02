Il mio ultimo dell' anno

Il mio ultimo dell'anno è stato un momento di riflessione, in cui ho pensato alla plastica negli oceani e alle sfide ambientali. Durante la serata, il telefono ha squillato: era mio zio arabo, con cui non parlavo da molto tempo, dal 1997. Un semplice scambio di saluti che ha risvegliato ricordi e spunti di riflessione su come anche i gesti più piccoli possano aprire a nuovi confronti.

Alonso: “Cosa chiedo al 2026? Se sarà il mio ultimo anno in F1” - Molto dipenderà dalla velocità della prima Aston Martin di Newey ... formulapassion.it

Milan, Maignan: "Vogliamo ripeterci. Sul mio ultimo anno di contratto..." - Conferenza stampa di vigilia per il Milan, che ha presentato con Maignan la gara di domani contro il Napoli. fantacalcio.it

Il mio ultimo carico dell'anno!!! #2025

Iniziare l’anno con Stranger Things L’ultimo episodio è disponibile! - facebook.com facebook

"In quest'ultimo anno la cooperazione ha cercato di dare il meglio di sé, un grande sforzo al servizio del Paese. Il 2026 sarà altrettanto impegnativo. Allora tanti auguri di buon anno a voi e alle vostre famiglie". Gli auguri del presidente Gardini alle nostre #coop x.com

