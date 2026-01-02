Il mio ultimo dell' anno

Il mio ultimo dell'anno è stato un momento di riflessione, in cui ho pensato alla plastica negli oceani e alle sfide ambientali. Durante la serata, il telefono ha squillato: era mio zio arabo, con cui non parlavo da molto tempo, dal 1997. Un semplice scambio di saluti che ha risvegliato ricordi e spunti di riflessione su come anche i gesti più piccoli possano aprire a nuovi confronti.

Riflettevo sulla plastica negli oceani. Suona il telefono, è mio zio arabo. Ci salutiamo. Non ci sentivamo da tempo (1997). Alla fine della telefonata ho aperto il frigo e ho mangiato un prodotto tipico: la burrata messicana. Poi sono andato a letto, anche se erano le 19:15. Per forza, mi alzo alle 4. Mi denudo e sto sulle scale del condominio aspettando le impiegate di un'agenzia di film sulla fame nel mondo.

