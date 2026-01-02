Il Milan conquista la prima vittoria dell'anno, battendo 1-0 il Cagliari all'Unipol Domus nel 18° turno di Serie A. Grazie a un gol di Leao, i rossoneri si posizionano in testa alla classifica, mantenendo saldo il loro percorso nella competizione. Una prestazione che permette alla squadra di proseguire con continuità, consolidando la propria posizione in campionato.

Il Milan passa 1-0 in trasferta all'Unipol Domus contro il Cagliari, nel match che apre il 18° turno di Serie A. La squadra di Allegri inizia l'anno con il piede giusto e conquista tre punti, che la lanciano al primo posto in classifica, in attesa di Inter-Bologna. Grande equilibrio in un primo tempo con poche emozioni e nessuna rete. I rossoblù fanno la partita ma mancano al momento dell'ultimo passaggio. Il Milan, troppo spuntato con il solo Rafael Leao davanti, non trova mai profondità. Ad inizio ripresa, i rossoneri partono con grande determinazione: a sbloccare il match è proprio il portoghese, su assist di Rabiot. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Milan vince la prima dell'anno a Cagliari: Leao regala la vetta della classifica ai rossoneri

