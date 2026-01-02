Il Milan passa a Cagliari nell’anticipo e si prende la leadership provvisoria della Serie A

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante a Cagliari, con il risultato di 1-0 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Questo successo consente alla squadra rossonera di salire temporaneamente in testa alla classifica, rafforzando le proprie chances di contendere lo Scudetto nella stagione 2025-2026. La partita ha mostrato un equilibrio tra le due formazioni, con il Milan che ha saputo capitalizzare al meglio una delle poche occasioni create.

Il Milan si conferma una delle candidate principali allo Scudetto e conquista una preziosa vittoria esterna a Cagliari per 1-0 nell'anticipo della diciottesima e penultima giornata del girone d'andata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Con questo successo, i rossoneri volano a quota 38 punti e salgono in vetta alla classifica almeno per 48 ore in attesa delle eventuali risposte domenicali di Napoli (34 punti) e soprattutto Inter (36). La banda di Massimiliano Allegri, alla seconda affermazione di fila in campionato dopo il 3-0 casalingo sull'Hellas Verona, allunga nel frattempo a +5 sulla Roma e a +6 sulla Juventus a parità di partite giocate facendo un importante passo avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League, vero obiettivo stagionale del Milan.

