Il Milan in campo a Cagliari | statistiche e formazioni ufficiali

Il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari all’Unipol Domus nella prima giornata del 2026 in Serie A. Con formazioni ufficiali e statistiche aggiornate, questa partita rappresenta un primo banco di prova importante per i rossoneri, che puntano a consolidare la loro posizione in classifica e a confermare le ambizioni per la seconda parte della stagione.

È tutto pronto per la prima gara del 2026 in Serie A. Il Milan farà visita al Cagliari in una sfida, quella dell'Unipol Domus, che dirà molto sulle ambizioni dei rossoneri nella seconda parte di stagione. I precedenti in Sardegna sorridono nettamente ai rossoneri, capaci di imporsi in 22 occasioni su 46 incontri totali. Il Cagliari non batte il Diavolo tra le mure amiche dal maggio 2017, quando una rete allo scadere di Fabio Pisacane fissò il punteggio sul 2-1. Cagliari contro Milan, andando a ritrovo nella storia, è stata pure la partita in cui, nel 1976, Gigi Riva subì l'infortunio che ne interruppe la leggendaria carriera.

