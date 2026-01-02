Il messaggio di pace del vescovo Crociata | I pensieri di odio e di vendetta sono le più pericolose armi

Il vescovo Mariano Crociata, in occasione della 59ª Giornata mondiale della Pace, sottolinea l’importanza di superare i pensieri di odio e vendetta. Nella sua omelia, evidenzia come la vera pace si trovi nel lasciarci alle spalle il sé per accogliere quella che il Signore offre, portando così armonia anche tra le persone. Un messaggio di speranza e riflessione in un momento di grande attualità.

"C'è bisogno di uscire da sé per entrare nella pace, quella che il Signore ci dona e che diventa allora anche pace tra tutti": è questo uno dei passaggi dell'omelia del vescovo Mariano Crociata che in occasione della 59ª Giornata mondiale della Pace che ricorre il 1° gennaio 2026, solennità di.

Latina, Giornata mondiale della Pace: Messa in cattedrale con il vescovo Crociata e consegna del messaggio del Papa - Ieri, 1° gennaio 2026, a Latina la Messa per la 59ª Giornata mondiale della Pace: il vescovo Crociata ha officiato in cattedrale e consegnato alle autorità il messaggio di papa Leone XIV sulla “pace d ... latinaquotidiano.it

Diocesi: Latina, il vescovo Crociata chiude il Giubileo e consegna la lettera pastorale - Nella cattedrale di San Marco, a Latina, il vescovo Mariano Crociata ha presieduto la messa per la chiusura del giubileo a livello diocesano, concelebrata dal resto del clero diocesano, cui hanno part ... agensir.it

Un discorso senza strappi: storia della Repubblica, pace e responsabilità nel messaggio di fine anno - facebook.com facebook

La 59ª Giornata della Pace e il messaggio di #PapaLeoneXIV @LorenaBianchett giovedì 1 gennaio ore 11.30 su #Rai1 e #RaiPlay x.com

