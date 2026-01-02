Il Mattino | Napoli si libera Timber
A Napoli, il mercato di gennaio prende il via con la cessione di Timber. Dopo le festività natalizie, si riaccendono le trattative e le operazioni di mercato, segnando l'inizio di un periodo importante per la rosa partenopea. La squadra si prepara a valutare nuove opportunità e a pianificare le prossime mosse per il proseguimento della stagione.
"> Archiviati panettone e stelle filanti, a Napoli si apre ufficialmente il mese del calciomercato. Un gennaio carico di voci, sondaggi e possibili affari, ma senza certezze assolute. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, in casa azzurra nulla è scontato e la linea tracciata dal direttore sportivo Manna nelle ultime settimane è chiara: prima le uscite, poi – eventualmente – le entrate. Il Napoli lavorerà soprattutto per trovare spazio e continuità a quei calciatori che finora hanno giocato poco o pochissimo. In cima alla lista ci sono Marianucci, Vergara e Ambrosino, ma non è escluso che anche altri elementi della prima squadra possano essere coinvolti da movimenti che, avviati già da tempo, ora possono entrare nel vivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
