A Napoli, il mercato di gennaio prende il via con la cessione di Timber. Dopo le festività natalizie, si riaccendono le trattative e le operazioni di mercato, segnando l'inizio di un periodo importante per la rosa partenopea. La squadra si prepara a valutare nuove opportunità e a pianificare le prossime mosse per il proseguimento della stagione.

"> Archiviati panettone e stelle filanti, a Napoli si apre ufficialmente il mese del calciomercato. Un gennaio carico di voci, sondaggi e possibili affari, ma senza certezze assolute. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, in casa azzurra nulla è scontato e la linea tracciata dal direttore sportivo Manna nelle ultime settimane è chiara: prima le uscite, poi – eventualmente – le entrate. Il Napoli lavorerà soprattutto per trovare spazio e continuità a quei calciatori che finora hanno giocato poco o pochissimo. In cima alla lista ci sono Marianucci, Vergara e Ambrosino, ma non è escluso che anche altri elementi della prima squadra possano essere coinvolti da movimenti che, avviati già da tempo, ora possono entrare nel vivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, si libera Timber”

Leggi anche: Timber in scadenza col Feyenoord, potrebbe diventare un’occasione per il centrocampo del Napoli (Tmw)

Leggi anche: Interesse del Napoli per Timber del Feyenoord

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calciomercato Napoli, rebus Lucca-Lang. E Timber si libera; Napoli, cento anni di passione; Un'occasione dal Feyenoord. Il Mattino sul mercato del Napoli: Timber si libera; Anche il Napoli sull’occasione Timber.

Il Mattino: “Napoli, si libera Timber” - Archiviati panettone e stelle filanti, a Napoli si apre ufficialmente il mese del calciomercato. napolipiu.com