Il marito spara involontariamente al cane per difenderlo dai tassi | la moglie ottiene dall’assicurazione dell’animale domestico un risarcimento di 150 sterline

Una donna ha ottenuto un risarcimento di 150 sterline dall’assicurazione del suo animale domestico dopo che il marito ha accidentalmente sparato al cane nel tentativo di difenderlo dai tassi. L’incidente, avvenuto nel giardino di casa, ha portato a una causa legale che si è conclusa con successo per la proprietaria dell’animale. La vicenda evidenzia l'importanza delle coperture assicurative per gli animali in situazioni impreviste.

Una donna ha vinto una causa dopo che il marito ha involontariamente sparato al cane. Come riporta il Daily Mail, il cagnolino della coppia è stato aggredito da tre tassi sotto una capanna in giardino. L’uomo ha così sparato un colpo d’arma da fuoco contro gli animali per spaventarli. Il proiettile ha centrato la zampa del cagnolino, la cui salute era tutelata da una polizza contro gli infortuni. Dopo aver curato l’animale, la donna ha chiesto il rimborso delle spese mediche alla compagnia assicurativa Wakam. Quest’ultima, però, ha respinto la richiesta della signora. Wakam, infatti, ha sostenuto che la coppia avesse messo a repentaglio la vita del cane e che il proiettile sparato dal marito non fosse una soluzione “né proporzionata, né sicura” per l’animale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

